Политолог оценил заявление Медведева о праве России на применение ядерного оружия

Политолог Сергей Григорьев отреагировал на заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия готова пойти на все возможное, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседних стран, в том числе Украины.

Как считает замглавы Совбеза, применение ядерного оружия Россией возможно только в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Страна может прибегнуть к этому в случае угрозы самому существованию государства.

По мнению политолога Сергея Григорьева, заявление Медведева носит нацеленный на внешнюю политику характер.

«Рассуждать на тему ядерного оружия не до конца корректно, когда целостность нашего государства не нарушается. Но в случае активной агрессии это вполне может произойти», — заявил эксперт в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург».

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