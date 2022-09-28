Петербург опустился на четвертое место по новым случаям коронавируса в России

Петербург опустился на четвертое место по новым случаям коронавируса в России
Фото: pxhere

Петербург оказался на четвертом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2081. Таким образом, суточная заболеваемость в городе значительно снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил трем регионам. Лидером по количеству новых случаев стала Москва, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 4041 человека с коронавирусом. Второе место у Свердловской области, где выявили по 2330 новых заболевших. Третье заняла Самарская область с 2021 заболевшим.

За день в Петербурге выздоровели 4520 человек, госпитализировали 221 местного жителя, скончались 18 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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