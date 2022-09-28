За сутки коронавирусом заразились 40 тысяч россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 40 017 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 909 731. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3300 человек, скончались 111 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 387 054 граждан. Накануне выздоровели 61 515 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 921 826.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4041 человека. Второе место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 2330 человек. Тройку замыкает Самарская область с 2001 случаем.

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