Полиция задержала предполагаемого насильника маленьких брата и сестры в Ломоносове

За сексуальное насилие над маленькими братом и сестрой в Ломоносове задержали электромонтера.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика и его семилетней сестры задержан 55-летний электромонтер из Петербурга. Опергруппа поймала его в шесть часов вечера на Санкт-Петербургском шоссе в Петергофе. После допроса мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Сам инцидент произошел 13 сентября в полдень у дома на Еленинской улице в Ломоносове. Незнакомец подошел к ребятам и совершил над ними сексуальное насилие. В следственном отделе по Петродворцовому району возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранника с Думской, избившего девушку в клубе, задержали.