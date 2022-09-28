Полиция задержала предполагаемого насильника маленьких брата и сестры в Ломоносове

Полиция задержала предполагаемого насильника маленьких брата и сестры в Ломоносове
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За сексуальное насилие над маленькими братом и сестрой в Ломоносове задержали электромонтера.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика и его семилетней сестры задержан 55-летний электромонтер из Петербурга. Опергруппа поймала его в шесть часов вечера на Санкт-Петербургском шоссе в Петергофе. После допроса мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Сам инцидент произошел 13 сентября в полдень у дома на Еленинской улице в Ломоносове. Незнакомец подошел к ребятам и совершил над ними сексуальное насилие. В следственном отделе по Петродворцовому району возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранника с Думской, избившего девушку в клубе, задержали.

задержание ломоносов насилие над детьми насильник насильственные действия сексуального характера новости СПб сексуальное насилие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Страхование и финансы названы самой высокооплачиваемой сферой деятельности ...
В России построят и реконструируют более 130 объектов обращения ТКО
Пьяный житель деревни под Лугой напугал людей пробежкой по улице с оружием
Врач Абакумов предостерег от лечения ОРВИ с помощью перекиси водорода
Петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации
Смольный выделил землю под строительство теннисного центра и газовой ...
Школьник на роликах промчался на красный свет и попал под машину у ...
Безработных петербурженок задержали за обман пенсионерки на 1,3 млн рублей