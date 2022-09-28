В России построят и реконструируют более 130 объектов обращения ТКО

В России в рамках государственно-частного партнерства построят и реконструируют более 130 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что до конца текущего года будут заключены концессионные соглашения по 65 объектам в 31 российском регионе на общую сумму в 166 миллиардов рублей. В следующем году планируется подписать соглашения на 49 объектов в 27 регионах на сумму в 145 миллиардов рублей. В 2024 году дополнительно запустят 19 проектов в 10 регионах на сумму в 57 миллиардов рублей.

«Со стороны РЭО возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, которые выпускает РЭО. Субсидирование ключевой ставки Банка России составляет 90%. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых», — передает слова Буцаева телеканал «360».

Глава РЭО также обратил внимание регионов РФ на недопустимость затягивания инвестиционного процесса и подготовки инвестпроектов. Он подчеркнул, что всю проектную документацию нужно подготовить уже сейчас.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный поставил задачу довести обработку мусора в Петербурге до 100%.