В Ленобласти подтвердили 662 случая коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 662 случая коронавируса за сутки
Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 662 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 230 366 местных жителей. Всего выздоровели 218 098 пациентов, в том числе 1026 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3216 человек. Второе место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1985 человек. Тройку замыкает Свердловская область с 1863 случаями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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