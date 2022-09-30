В Петербурге появятся 600 «умных» трамваев

В ближайшие шесть лет в Петербурге пройдет масштабное обновление трамвайной сети. На линии выйдут почти 600 современных единиц транспорта.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в «Горэлектротрансе» в четверг отпраздновали 115-летие петербургского трамвая. Юбилей отметили выстрелом пушки с Нарышкина бастиона.

Первые электрические вагоны появились на городских улицах 29 сентября 1907 года. Единственная на тот момент линия шла от Василеостровского парка до Главного штаба.

Стать водителем трамвая может каждый, отметили в учебно-курсовом комбинате «Горэлектротранса», может каждый. Главные требования — возраст старше 21 года и отсутствие медотвода. Если эти условия соблюдены, то к работе можно будет приступить уже через полгода.

«У нас сейчас обновляется полностью подвижной состав, у нас новые современные вагоны — это комфортно, это удобно, это кондиционеры, это система антизажатия. Это удобно, интересно», — рассказала начальник сектора производственного обучения и повышения квалификации учебно-курсового комбината «Горэлектротранса» Мария Евтушенко.

Будущих водителей трамвая учат не только правилам вождения, но и основам оказания первой медицинской помощи. Вместе с этим ученики погружаются в технические тонкости замысловатых агрегатов.

Профессия «Водитель трамваев» сейчас очень востребована. С начала года на вагоновожатого обучились 250 человек. Ежегодно учебное заведение выпускает около 400 специалистов. Здесь обучают и другим специальностям.

«Например, это профессия маляра, это профессия токаря, это профессия монтажника», — отметил директор учебно-курсового комбината «Горэлектротранса» Данила Михеев.

До конца 2028 года в Северной столице появятся до 600 новых трамваем. Как объясняют специалисты, это будет лишь частью реформы электротранспорта. Городу также предстоит обновить всю сопутствующую инфраструктуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что северный участок КАД расширят до шести полос к осени 2026 года.