Липовый врач с «бесплатными» аппликаторами стащил из сумочки пожилой петербурженки 20 000 рублей

В Красногвардейском районе Петербурга к местной пенсионерке пришел подставной врач и вытащил из ее сумочки 20 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 сентября в полицию обратилась с заявлением обратилась пенсионерка с заявлением о том, что день назад из ее квартиры на проспекте Косыгина неизвестный мужчина открыто похитил 20 000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что в этот день к петербурженке пришел неизвестный, представившийся врачом.

Мужчина под предлогом обхода инвалидов и бесплатной раздачи аппликаторов магнитно – стимулирующего действия прошел в квартиру пенсионерки, где из ее сумки достал 20 000 рублей. После требований вернуть деньги, «врач» выбежал из квартиры и скрылся, оставив злополучный аппликатор.

Пенсионерка смогла назвать приметы «врача» — им оказался темноволосый мужчина средних лет, был одет в черный плащ, в руках держал черный кейс.

С места преступления изъяли следы пальцев рук и аппликатор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что безработных петербурженок задержали за обман пенсионерки на 1,3 млн рублей.