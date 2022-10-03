Производство российских кроватей вышло на новый уровень рентабельности

В текущем году российские мебельщики увеличили выпуск продукции практически в два раза. Такой серьёзный успех связан с динамичным ростом спроса на мебель для спальных комнат, среди которой самыми популярными изделиями оказались двуспальные кровати с подъёмным механизмом. Именно такие модели с нижним отсеком для хранения белья возглавили рейтинги продаж. При этом большинство покупателей в интернет-магазинах вместе с кроватью заказывали и матрасы, которые также изготавливаются на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что крупные компании, работающие в интернете, уже наладили поставки в регионы фирменных кроватей, в том числе и нестандартных моделей, собранных по индивидуальным размерам. В этом сегменте активно развивается сотрудничество ведущих мебельных фабрик с лидирующими онлайн гипермаркетами, специализирующимися на торговле товарами для сна.

Удобная новая кровать и качественный ортопедический матрас снова становятся символом домашнего комфорта и благополучия. А после многодневного сидения на карантине многие россияне осознали необходимость принципиального обновления спального места. Региональная система доставки в популярных интернет-магазинах снова начала работать без перебоев. Поэтому, например, в магазине MATRAS.ru в числе заказчиков описываемых изделий оказались и жители Хабаровска и Омска и Калининграда.

Для изготовления кроватей используются материалы и детали российского производства, в том числе и модная обивка из экокожи. Поэтому никаких сложностей в этом вопросе мебельные цеха не испытывают. Что касается производства ДСП, ДВП и МДФ, то и в этом сегменте частичная зависимость от импорта была преодолена новыми контрактами с азиатскими партнёрами. В частности, поставки формальдегидных смол, используемых в изготовлении древесностружечных плит, ведутся по новым логистическим маршрутам.

Аналитики мебельного рынка полагают, что в ближайшем будущем в этой отрасли закончится процесс полного импортозамещения. Этому будет способствовать налаживание связей с китайскими партнёрами и созданию схем для альтернативного импорта в обход западных санкций. Растущий спрос на кровати и матрасы положительно скажется на объёмах производства и качестве выпускаемых изделий. И российский покупатель может в полной мере ощутить на своём кошельке очевидные преимущества приобретения качественной отечественной мебели.

Реклама, ООО «Матрас Интер Рус» — ИП Бояринова Е. С., https://matras.ru