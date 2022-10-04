Петербургский девелопер приспособит Николаевское кавалерийское училище под школу на 1000 учеников

ГК «ПИК» сделает из Николаевского кавалерийского училища Петербурга школу на 1000 мест. Такое социально-полезное мероприятие позволит компании завоевать доверие у активистов и продолжать строительство в центре Северной Столицы.

По информации Делового Петербурга, здание Николаевского кавалерийского училища на Лермонтовском проспекте, одним из воспитанников которого был поэт Михаил Лермонтов, предполагается приспособить для современного использования под школу на 1000 мест.

Так в здании появится входная зона с гардеробами и охраной, учебные классы, обеденный зал, библиотека, актовый зал в бывшем «Белом зале», конференц–зал — под него займут «Церковный зал», медицинский блок и так далее. После проведения работ школу безвозмездно передадут городу.

Напомним, что здание–памятник принадлежит ООО «Специализированный застройщик “Альмандин”», которое входит в ГК «ПИК». Зимой этого года компания также начала строительство жилья площадью 60,7 тыс. м2 на Обводном канале, что не очень понравилось градозащитникам — проект подразумевает строительство домов высотой до 10 этажей, что выше окружающей застройки и может повредить облику исторического центра города.