КГИОП требует реставрации исторического сарая Варшавского вокзала

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) через суд пытается добиться реставрации сарая для императорских поездов Варшавского вокзала.

Ведомство подало иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к торговому комплексу «Арсенал» — собственнику исторического сарая.

В пресс-службе комитета рассказали, что собственник здания-памятника должен был разработать проект реставрации и выполнить работы согласно утвержденному в 2018 году охранному обязательству.

Специалисты КГИОП недавно посетили объект и установили, что работы не были выполнены. Фасады здания сейчас в неудовлетворительном состоянии, часть из элементов уже утрачена.

Комитет требует обязать ТК «Арсенал» отреставрировать сарай в течение 36 месяцев, оштрафовать его на 100 тысяч рублей за невыполнение работ, а также взыскивать с него 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сфинксы с Египетского моста отправились на реставрацию.