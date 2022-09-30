В Петербурге до конца 2024 года появятся десять новых соцобъектов

До конца 2024 года компания «Главстрой Санкт-Петербург» построит в Северной столице 10 социальных объектов. Замдиректора проекта «Северная долина» Михаил Харченко поделился подробностями о том, как строятся два крупнейших ЖК города.

По информации пресс-службы «Главстрой Санкт-Петербург», в Петербурге через два года появятся 10 социальных объектов. Об этом стало известно на бизнес-завтраке, в рамках которого крупнейшие девелоперы города, банки и представители общественных организаций обсудили перспективные проекты и итоги работы.

Так заместитель директора проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург» Михаил Харченко рассказал о ходе строительства социнфраструктуры двух ЖК — «Северная долина» и «Юнтолово». По его словам, на сегодняшний день для комфорта жителей этих ЖК строятся сразу 8 соцобъектов: 2 поликлиники, 3 школы и 3 детских сада.

«До конца года планируем начать строительство еще 2 объектов. Таким образом, уже у концу года мы будем одновременно строить 10 соцучреждений, что является значительным количеством в масштабах Петербурга» — раскрал планы компании Харченко

Стоит отметить, что компания также развивает объекты после их сдачи в эксплуатацию и передачи на баланс города. Так, например, на базе построенных школ создаются образовательные кластеры с сильными программами, которые могут дать ученикам широкий выбор направлений для личностного развития.

«Мы сотрудничаем с вузами и открываем совместные образовательные центры. Один из них, совместно с СПбГАСУ, начал свою работу в «Юнтолово», в прошлом году», — уточнил Михаил Харченко.

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