Более 1,3 млн петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа

В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса в преддверии подъема заболеваемости в осенне-зимний периоды. Вице-губернатор Северной Столицы опубликовал данные по количеству привившихся граждан. Оказалось, от гриппа привились более 1,3 млн петербуржцев.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в своем telegram-канале рассказал, что на сегодняшний день в 15 районах города организована работа 40 передвижных прививочных пунктов. При этом от гриппа в этом сезоне суммарно привились около 1,3 млн человек.

Кроме того, в Северной Столице продолжается вакцинация и от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививку получили свыше 3,3 млн человек — благодаря этому за последнюю неделю число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 48%.

Вице-губернатор отметил, что в медучреждениях Петербурга активно ведется вакцинация препаратом «Спутник V» в форме спрея. Интраназальная вакцина доступна в 90 пунктах.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцев начали прививать от коронавируса назальным методом. Вакцину вводят с помощью спрея в нос.