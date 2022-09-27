В Петербурге стартовала назальная вакцинация от COVID-19

Петербуржцев начали прививать от коронавируса назальным методом. Вакцину вводят с помощью спрея в нос.
В город поступило 54 тысячи насадок-распылителей для вакцинации от ковида без уколов. Их распределили по городским поликлиникам.
Несмотря на новый способ введения вакцина осталась прежней — это все тот же «Спутник V», но в другой форме. Препарат впрыскивается в одну ноздрю при вдохе.
Он создает дополнительную защиту от коронавируса, образуя иммунный барьер на слизистой носа. При этом у препарата почти нет побочных эффектов и он легче переносится.
Назальная вакцина разрешена только лицам старше 18 лет. Беременные могут привиться ей с 22 недели.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».