В Петербурге стартовала назальная вакцинация от COVID-19

В Петербурге стартовала назальная вакцинация от COVID-19
Фото: Unsplash

Петербуржцев начали прививать от коронавируса назальным методом. Вакцину вводят с помощью спрея в нос.

В город поступило 54 тысячи насадок-распылителей для вакцинации от ковида без уколов. Их распределили по городским поликлиникам.

Несмотря на новый способ введения вакцина осталась прежней — это все тот же «Спутник V», но в другой форме. Препарат впрыскивается в одну ноздрю при вдохе.

Он создает дополнительную защиту от коронавируса, образуя иммунный барьер на слизистой носа. При этом у препарата почти нет побочных эффектов и он легче переносится.

Назальная вакцина разрешена только лицам старше 18 лет. Беременные могут привиться ей с 22 недели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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