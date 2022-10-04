В Петербурге проверят хостел на Адмирала Лазарева, в котором подхватили кишечную инфекцию 27 разнорабочих

В Петроградском районе Петербурга в одном из хостелов почти 30 граждан Киргизии подхватили кишечную инфекцию — их всех госпитализировали в Боткинскую больницу. Пробы воды и пищи из злополучного хостела Роспотребнадзор направил на экспертизу.

Как стало известно Gazeta.SPb, 03 сентября в полицию поступила информация о том, что в период с 04:00 до 08:00 из хостела на улице Адмирала Лазарева в клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина были госпитализированы 27 граждан республики Киргизия, разнорабочих ООО «Прайдекс».

Мужчин госпитализировали с признаками кишечной инфекции в удовлетворительном состоянии, и состоянии средней тяжести.

Прибывшие на место сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды и пищи. Результаты исследования станут известны 4 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что рейд по квартирам и хостелам Невского района закончился задержанием 55 мигрантов.