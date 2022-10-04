Операторы Yota и «Мегафон» до конца 2023 года объединят свои торговые сети

«Мегафон» и Yota объединяют торговые сети. Такое решение позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%.

По данным пресс-службы «Мегафон», сотовые операторы «Мегафон» и Yota объявили об объединении своих розничных торговых сетей. Проект завершат до конца 2023 года. Благодаря объединению операторы смогут повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%».

По словам операционного директора «Мегафона» Олега Телюкова, объединение позволит также предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса.

Сам проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение уже существующих. Запланировано, что до конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате.

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