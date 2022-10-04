Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022

Блогер Артемий Лебедев проведет сессию «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление» на Российском экологическом форуме 10 октября.

На сессии обсудят такие вопросы, как «РОП (расширенная ответственность производителей) как стимул к переходу на экологичные товары и упаковку», «Запрет отдельных видов неэкологичных товаров и упаковки» и многое другое, пишет телеканал 360.

Российский экологический форум пройдет 10−11 октября 2022 года в Московской области и соберет множество экспертов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из важнейших тем обсуждения станет расширенная ответственность производителей. Для того, чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.