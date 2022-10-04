Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022

Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022
Фото: скриншот YouTube/ Артемий Лебедев

Блогер Артемий Лебедев проведет сессию «Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление» на Российском экологическом форуме 10 октября.

На сессии обсудят такие вопросы, как «РОП (расширенная ответственность производителей) как стимул к переходу на экологичные товары и упаковку», «Запрет отдельных видов неэкологичных товаров и упаковки» и многое другое, пишет телеканал 360.

Российский экологический форум пройдет 10−11 октября 2022 года в Московской области и соберет множество экспертов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из важнейших тем обсуждения станет расширенная ответственность производителей. Для того, чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.

Артем Лебедев роп РЭФ


 

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