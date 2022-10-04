YouTube может сделать платным просмотр видео с качеством 4К

Видеохостинг YouTube начал тестировать функцию платного показа 4K-видео. Возможно, на платформе в скором времени бесплатно можно будет смотреть ролики с качеством до 1440p.

Пользователи социальной сети Reddit обсуждают возможному внедрению платного показа видео в разрешении 4K на YouTube. По словам комментаторов, у них при настройке качества просмотра видео высвечивается информация о доступе к максимальному разрешению 2160p или 4К только по подписке Premium.

Пользователи сервиса предположили, что самым высоким разрешением из бесплатных форматов может остаться 1440p — за более высокое качество придется платить. Стоит отметить, что две недели назад YouTube увеличил количество рекламных роликов, транслируемых перед загрузкой основного видео. При этом просмотр рекламы нельзя пролистать и перейти к основному видео.

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