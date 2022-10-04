Новым ведущим шоу «Маска. Танцы» станет фронтмен The Hatters Юрий Музыченко

На этой неделе на телеканале СТС состоится премьера танцевальной версии «Маски» — шоу». Телезрителей обещают порадовать новыми лицами — так ведущим шоу станет лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.
По данным Starhit, в премьерном выпуске танцевальной версии «Маски» — шоу» роль ведущего исполнит фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак» Юрий Музыченко. В первый съемочный день артиста поддерживали все присутствующие на площадке, а зрители в зале вскрикивали: «Юра, мы с тобой!»
По словам самого Музыченко, предложение попробовать себя в новой роли стало для музыканта полной неожиданностью.
«Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене я всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу», — поделился впечатлениями лидер The Hatters.
Юрий также признался, что находится в полном восторге от костюмов на «Маска. Танцы»
«Я работал в эстрадном театре, поэтому все, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щетку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, и где только можно», — эмоционально отметил Музыченко.
Напомним, что группа The Hatters известна многими своими хитами, в частности, одним из последних треков «Мрачные звоночки».
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