Новым ведущим шоу «Маска. Танцы» станет фронтмен The Hatters Юрий Музыченко

На этой неделе на телеканале СТС состоится премьера танцевальной версии «Маски» — шоу». Телезрителей обещают порадовать новыми лицами — так ведущим шоу станет лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

По данным Starhit, в премьерном выпуске танцевальной версии «Маски» — шоу» роль ведущего исполнит фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак» Юрий Музыченко. В первый съемочный день артиста поддерживали все присутствующие на площадке, а зрители в зале вскрикивали: «Юра, мы с тобой!»

По словам самого Музыченко, предложение попробовать себя в новой роли стало для музыканта полной неожиданностью.

«Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене я всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу», — поделился впечатлениями лидер The Hatters.

Юрий также признался, что находится в полном восторге от костюмов на «Маска. Танцы»