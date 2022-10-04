Минобороны: в России развернут более 12 комплексов контроля космического пространства

Минобороны РФ заявило о создании комплексов контроля космического пространства. До 2025 года на территории России установят более 12 экземпляров.

По данным пресс-службы Минобороны России, более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства развернут в стране к 2025 году. В ведомстве напомнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно контролирует космическое пространство на Алтае.

«До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — поделились новостью в Минобороны.

В ведомстве отметили, что по случаю 65-летия Космических войск специалисты продолжают работу по созданию особых наземных средств контроля космического пространства нового поколения.