Сомнолог Кудинов дала советы, как обеспечить здоровый сон во время стресса

Из-за стресса часто появляется бессонница, это связано с тем, что он вызывает тревожное состояние, которое мешает заснуть, объясняет сомнолог Повел Кудинов.

Кудинов дал несколько советов, как перебороть стресс. Для начала стоит соблюдать режим. Он пояснил, что это касается не только правила ложиться и вставать в одно и то же время, но и процесса потребления информации, пишет общественная служба новостей.

По мнению специалиста, за некоторое время перед отходом ко сну нужно исключить внешние раздражители вроде телевизора, интернета и яркого экрана смартфона. Такие источники информации перед сном не позволяют мозгу расслабиться.

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