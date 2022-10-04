Младенческая смертность в России осталась стабильно низкой в 2022 году

Младенческая смертность в России осталась стабильно низкой в 2022 году
Фото: unsplash
Показатель младенческой смертности в России остается стабильно низким — такие данные привела эксперт Минздрава Елена Шешко. По ее словам, этот показатель остается на уровне европейских стран.
По информации РИА Новости, по итогам 7 месяцев 2022 года показатель младенческой смертности в России составил 4,4 промилле — количество умерших до года на 1000 рожденных живыми.
По словам директора департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения Российской Федерации Елены Шешко, это хорошее значение, находящееся на уровне стран Европы.
«Это хороший показатель, но нам не надо расслабляться. В целом уровень младенческой смертности в РФ такой, что наша задача сейчас – не столько снижать его постепенно, сколько удержать на том уровне, на котором он есть», — отметила Елена Шешко.
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