SuperJob: большинство российских отличников зарабатывают меньше 30 тысяч рублей в месяц

Сервис SuperJob изучил карьерные перспективы бывших школьных хулиганов. Оказалось, лучше всего с доходом обстоит дело у тех, чье поведение в школе оценивалось на четверку.

По данным РБК, сервис SuperJob провел исследование с 16 августа по 29 сентября 2022 года, согласно которому бывших школьных хулиганов больше всего среди директоров компаний, PR-менеджеров и операторов call-центров. Эксперты опросили 5 тысяч респондентов старше 18 лет из 698 населенных пунктов России.

Выяснилось, что самыми примерными в выпускных классах были те, кто сегодня работает учителями. Второе место разделили врачи, корректоры и экономисты. На третьем месте — медсестры. В рейтинг профессий отличников также вошли дизайнеры и юристы, PR-менеджеры и маркетологи.

Чаще всего бывшие хулиганы встречаются среди директоров и руководителей — 8%. Что интересно, среди PR-менеджеров высока как доля отличников по поведению — 53%, так и хулиганов — 7%.

Бывшие отличники также оказались среди тех, кто зарабатывает меньше всех — 46% из них получает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Лучше всего себя с это стороны показали хорошисты — 43% из них зарабатывает от 80 тысяч рублей.

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