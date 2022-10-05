Американский рэпер Канье Уэст раскритиковал скандальное движение Black Lives Matter

Канье Уэст назвал движение Black Lifes Matter надувательством.

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст опубликовал в своем личном блоге критику скандального движения по защите прав афроамериканцев Black Lives Matter. Музыкант назвал правозащитное движение Black Lives Matter надувательством.

Канье выложил в историях белую надпись на полностью черном фоне: «Все знают, что Black Lives Matter было надувательством. Теперь оно кончилась. Не благодарите».

Напомним, что ранее Канье Уэст сменил имя на Ие и развелся с моделью Ким Кардашьян. Вечером 3 октября шоумен устроил неожиданный показ девятой коллекции своей марки Yeezy на Неделе моды в Париже, перед которой выступил с речью в свитшоте с надписью на спине «Жизни белых важны».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Ксения Собчак заметила телеведущую Екатерину Андрееву на стойке регистрации рейса в Стамбул.