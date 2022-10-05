«Газпром»возобновит поставки газа в Италию через территорию Австрии

&#171;Газпром&#187;возобновит поставки газа в Италию через территорию Австрии
Фото: Unsplash

«Газпром» снова начнет поставлять газ в Европу. Компания совместно с итальянскими покупателями смогла найти решение по взаимодействию на фоне изменения регулирования в Австрии.

По данным пресс-службы «Газпрома», российская газовая компания и покупатели в Италии нашли решение по поставкам. В результате транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновится.

В конце сентября австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт», что и позволило возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

Ранее итальянская Eni получила от «Газпрома» уведомление, согласно которому российская компания не могла поставить газ в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию. Позже оказалось, что поставки российского газа приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить номинации в связи с изменением регулирования.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что «Газпром нефть» решила поддержать стартапы в сфере IT.

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