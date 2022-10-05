Российские хакеры взломали правительственные сайты штатов США

Хакеры из России в своих соцсетях объявили о нападении на сайты американского правительства. Кибератака будет длиться не меньше 72 часов.

Российская хакерская группировка Killnet в своем telegram-канале заявила об атаках на сайты властей США. Злоумышленники отметили, что кибератака будет вестись в течение трех суток.

«Держим 72 часа!»— заявили хакеры.

Хакеры подвергли атаке официальные сайты штатов Флорида, Колорадо, Алабама, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы и многих других.

Ранее основатель Killnet анонсировал масштабные кибератаки на инфраструктуру НАТО. В этот же день хакеры сообщили, что к ним присоединились 14 других российских хакерских группировок, а общее количество хактивистов составило примерно 150 человек.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что клиенты «Почты России» попали «под удар» хакеров, которые заполучили их данные. При этом в «Почте России» ситуацию никак не объяснили, лишь заверили, что все в порядке. От компании ждет разъяснений Роскомнадзор.