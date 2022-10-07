Петербуржцам рассказали, как определяют количество автобусов и троллейбусов на каждом маршруте

В Петербурге с 1 апреля начала действовать новая модель транспортного обслуживания, благодаря ей петербуржцы и гости города передвигаются на комфортабельных автобусах. Кроме того, маршрутная сеть усиливается в зависимости от пассажиропотока и запросов горожан.

Ежедневно ситуацию на дорогах мониторят 110 диспетчеров, они обрабатывают запросы, поступающие от горожан. При необходимости оперативно меняются трассы, это может быть связано с большими пробками или серьезными ДТП, пишет МК в Питере.

Также диспетчеры мониторят пассажиропотоков на маршрутах, если возникает необходимость на трассы вводят дополнительные автобусы. Так, с начала осени в городе усилили уже 30 автобусных и троллейбусных маршрутов.

При установлении общественного транспорта на маршруте во внимание принимаются не только пассажиропотоки, но и конфигурация улично-дорожной сети, а также возможность осуществления необходимых маневров.

Сейчас в городе на маршрутной сети задействованы 3917 автобусов, 522 троллейбуса и 519 трамваев.