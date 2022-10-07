В Петербурге 1,3 млн нарушений ПДД попали в объективы камер за месяц

В Петербурге 1,3 млн нарушений ПДД попали в объективы камер за месяц
Фото: Администрация Ленинградской области

В Петербурге за сентябрь камеры зафиксировали более 1,3 млн нарушений ПДД.

По нарушениям на первом месте – превышение скоростного режима, около 1,2 млн случаев, далее проезд на «красный» или пересечение стоп-линии – 40,7 тысяч. В тройку лидеров по нарушениям вошли автомобилисты, которые ездили или останавливались на полосе для автобусов 8,8 тысяч инцидентов, сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

В Петербурге за нарушениями следят более 850 стационарных комплексов фиксации и 44 передвижных. Адреса работы комплексов традиционно находятся в открытом доступе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцам рассказали, как определяют количество автобусов и троллейбусов на каждом маршруте.

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