Петербуржцы назвали способы сохранить ментальное здоровье

Петербуржцы назвали способы сохранить ментальное здоровье
Фото: Pxhere

Петербуржцы в ходе совместного исследования «Авито Работа» и FITMOST рассказали, какие методы лучше всего помогают снять напряжение и сохранить ментально состояние.

Так, большинство петербуржцев пытаются сохранить психическое здоровье при помощи прогулок на свежем воздухе, общения с близкими и домашними животными, а также хобби и творчества.

«В моменты эмоциональных нагрузок, которые испытывает, пожалуй, каждый человек, живущий в современном мире, очень важно сохранять внутренний баланс и не забывать уделять время себе и своему физическому и психологическому состоянию», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Интересно, что для эмоциональной разгрузки жители города предпочитают плавание и занятие на тренажерах. Кроме того, исследователи отметили, что медитация и стретчинг также набирают популярность как один из способов поддержания ментального здоровья.

Также количество бронирований занятий по медитации и дыхательным практикам выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Аналитики сделали вывод, что в основном для улучшения ментального здоровья петербуржцы предпочитают использовать спорт.


 

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