Фигуристка Алина Загитова призналась в страхе перед Ольгой Бузовой на шоу «Ледниковый Период»

Фигуристка Алина Загитова призналась в страхе перед Ольгой Бузовой на шоу &#171;Ледниковый Период&#187;

Молодая фигуристка Алина Загитова рассказала об особенно сложных гостях для интервью на «Ледниковом периоде». Оказалось, особенно тяжело ей было интервьюировать Ольгу Бузову.

По данным Starhit, два года назад Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период», что многим не понравилось. У девушки появились хейтеры,отмечающие не профессионализм звезды. Загитова прокомментировала свой путь в шоу в беседе с Ляйсан Утяшевой.

Фигуристка рассказала, что ей было особенно тяжело интервьюировать Ольгу Бузову.

«Я смотрела и думала: «Блин, она меня съест». Я не знала ее лично, было волнительно с ней встретиться, как и с другими звездами. Знала, что они остры на язык, могут как-то поддеть. Мне было 17 лет…» — делилась эмоциями Загитова.

Кроме того, популярный комментатор Дмитрий Губерниев был одним из первых, кто негативно высказался о профессиональных качествах Алины в качестве телеведущей. Спортивный комментатор посоветовал девушке заняться техникой речи — такой совет фигуристка приняла и действительно улучшила свою дикцию.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы назвали способы сохранить ментальное здоровье.

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