Новая соцсеть QR`ME будет автоматически маркировать все фото и видео пользователей

В России запустили новую соцсеть QR`ME с автоматической маркировкой контента. В целом, соцсеть похожа на уже существующие приложения с возможностью получить уникальный QR-код для своей публикации.

По данным пресс-службы QR’ME, для россиян запустили новую социальную сеть с автоматической маркировкой контента для публикации фото и видео с подписями. О размерах инвестиций в этот проект не сообщается, известно лишь что основателем и управляющим директором соцсети является Александр Агеев.

В новой соцсети пользователи смогут привычно и без ограничений публиковать фото- и видеоконтент в формате поста и истории, ставить лайки и реакции, добавлять комментарии, делиться публикациями и анонсами.

Кроме того, в приложении сделан акцент на механику анонсов мероприятий, которые могут быть публичными, открытыми только для друзей и закрытыми. В рамках последних присоединиться к анонсу можно только по ссылке. Описание событий сопровождает активная ссылка или геолокация.

По словам Агеева, сервис станет проводником между организаторами и участниками мероприятия, помогая одним создавать свои собственные анонсы, а другим — находить интересные мероприятия.

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