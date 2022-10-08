Американский обозреватель предупредил о серьезных последствиях для всего мира после удара Запада по металлургам России

Фарчи уверен: если ограничительные меры примут, они станут головной болью для таких крупнейших мировых компаний, заключивших контракты с Россией. При этом запрет на поставки фактически отрежет ключевых производителей от глобального рынка. Журналист отметил, что решение еще не принято, обсуждение этого вопроса началось в четверг.