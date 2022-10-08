Американский обозреватель предупредил о серьезных последствиях для всего мира после удара Запада по металлургам России

Американский обозреватель предупредил о серьезных последствиях для всего мира после удара Запада по металлургам России
Фото: unsplash

Журналист издания Bloomberg предупредил: удар Запада по горнорудной отрасли России потрясет весь металлургический мир.

Обозреватель Bloomberg Джек Фарчи Bloomberg прокомментировал влияние возможных санкций на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов. По его словам, такие меру станут потрясением для мировой индустрии металлов.
Фарчи уверен: если ограничительные меры примут, они станут головной болью для таких крупнейших мировых компаний, заключивших контракты с Россией. При этом запрет на поставки фактически отрежет ключевых производителей от глобального рынка. Журналист отметил, что решение еще не принято, обсуждение этого вопроса началось в четверг.
Напомним, что на Россию приходится около 9% всех запасов никеля, 5% в алюминия и 4% меди. Агентство Bloomberg сообщило о планах Лондонской биржи наложить санкции на российскую индустрию на прошлой неделе — тогда цены на алюминий моментально подскочили на 8,5%.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что россияне в 2022 году начали активно вкладываться в драгоценные металлы и золото.
глобальный рынок запад металлургия санкции


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Американский обозреватель предупредил о серьезных последствиях для всего ...
В Петербурге подсчитали средний возраст городских невест и женихов этого лета
Дом Книги распахнет двери для петербуржцев в Доме Зингера уже в ноябре
Комик Джимми Карр схлопотал от родного отца иск в суд за скабрезные шутки ...
Вопреки судам и трауру: папарацци заметили в Санта-Барбаре веселящихся ...
Французские ученые объявили о работе над вакциной от ожирения
Ученые доказали, что поглаживание собак улучшает ментальное здоровье людей
Новая соцсеть QR`ME будет автоматически маркировать все фото и видео ...