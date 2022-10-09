Акционеры Alibaba отказались инвестировать в российское подразделение Aliexpress

Зарубежные СМИ рассказали об отказе акционеров «AliExpress Россия» от финансирования проекта после 24 февраля.

По информации The Bell, китайская компания Alibaba Group после 24 февраля отказалась инвестировать в «AliExpress Россия». Вслед за ней вложения в проект остановили и акционеры из России. По словам экспертов, остановкой для инвестиций послужили исключительно политические причины, хотя сама компания не называла никаких причин для такого решения.

В свою очередь, инвестиции прекратили и российские инвесторы, которые могли потерять интерес к проекту из-за санкций. Кроме того, стало известно, что с февраля «AliExpress Россия» сократила более половины штата. На сегодняшний день у компании остались только проекты, спланированные до 24 февраля

Также сообщалось, что проект отказался от локального маркетплейса, способного конкурировать с Wildberries или Ozon. Вероятно, из-за отсутствия собственной инфраструктуры и быстрой доставки AliExpress будет постепенно проигрывать долю конкурентам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что сайт Wildberries сменил иностранное название на русскоязычное/