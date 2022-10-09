Напавшего с газовым баллончиком на петербуржца молодого уголовника задержали на Лени Голикова

В Кировском районе Петербурга на местного жителя напал злоумышленник с газовым баллончиком и выхватил ценные вещи. Преступника задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb, 7 октября в полицию поступило заявление от 31-летнего петербуржца о том, что у дома по бульвару Новаторов в результате внезапно возникшего конфликта неизвестный мужчина брызнул ему в лицо газом из баллончика и отобрал личные вещи на общую сумму 55 000 рублей.

Прибывшие на место оперативники в ходе розыска у дома по улице Лени Голикова задержали подозреваемого в совершении преступления — им оказался безработный 23-летний петербуржец. Все похищенное у задержанного изъяли, а его самого поместили в изолятор временного содержания.

Выяснилось, что молодой злоумышленник был ранее судим по нескольким статьям УК РФ, включая изготовление или оборот поддельных документов, неправомерное завладение автомобилем, грабеж и кражу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статье 161 УК РФ (грабеж).

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