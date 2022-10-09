Изобретатели NASA научились заряжать электромобили за 5 минут при помощи космических технологий

Изобретатели NASA научились заряжать электромобили за 5 минут при помощи космических технологий
Фото: Pxhere

В NASA изобрели технологию, благодаря которой электромобиль можно зарядить за пять минут. Изначально ученые рассчитывали использовать эту технологию для охлаждения оборудования в космосе.

По информации зарубежных СМИ, специалисты американского Университета Пердью по заказу американского космического агентства NASA изобрели технологию, которая позволит заряжать электромобили менее, чем за пять минут. Изначально эту технологию хотели применять для охлаждения оборудования в космосе.

Эксперты уверяют, что благодаря новому методу по кабелю передается ток силой в 2400 ампер, что во много раз превышает классические показатели современны зарядных устройств, выдающих примерно 340 ампер.

Технологию разрабатывали на протяжении десяти лет, но изобретение ученых все еще не готово к внедрению — точное время выхода на рынок зависит от поддержки со стороны правительственных учреждений и промышленных партнеров, готовых инвестировать в разработку.

По словам исследователей, команда сейчас работает со многими производителями автомобильных компонентов над дальнейшим совершенствованием и внедрением технологии.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что французские ученые объявили о работе над вакциной от ожирения.

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