Изобретатели NASA научились заряжать электромобили за 5 минут при помощи космических технологий

Эксперты уверяют, что благодаря новому методу по кабелю передается ток силой в 2400 ампер, что во много раз превышает классические показатели современны зарядных устройств, выдающих примерно 340 ампер.

Технологию разрабатывали на протяжении десяти лет, но изобретение ученых все еще не готово к внедрению — точное время выхода на рынок зависит от поддержки со стороны правительственных учреждений и промышленных партнеров, готовых инвестировать в разработку.

По словам исследователей, команда сейчас работает со многими производителями автомобильных компонентов над дальнейшим совершенствованием и внедрением технологии.

Ранее Gazeta.Spb рассказывала, что французские ученые объявили о работе над вакциной от ожирения.