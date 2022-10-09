Петербургский фонд помощи раненым получил стипендии от 70 академиков и членов РАН

Петербургский фонд помощи раненым получил стипендии от 70 академиков и членов РАН
Фото: unsplash

Более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН передали стипендии в петербургский фонд помощи раненым. Всего фон получил не менее 6 млн рублей.

По информации Загс.РУ, не менее 75 академиков и член-корреспондентов медицинского отделения Российской академии наук передали свои ежемесячные стипендии в благотворительный фонд Петербурга, который занимается помощью раненым российским военным. Каждая из пожертвованных стипендий составляет порядка 80 тысяч рублей.

Благотворительному жесту предшествовало сентябрьское выступление начальника Военно-медицинской академии Петербурга Евгения Крюкова перед коллегами. В ходе выступления Крюков рассказал о фонде, на средства которого помогают раненым военным, поле чего счет благотворительной организации благотворители пополнили на сумму не менее 6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что кинотеатры теряют деньги после начала частичной мобилизации.

благотворительность помощь раненым военным ран


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский фонд помощи раненым получил стипендии от 70 академиков и членов РАН
Правительство России расширило возможности использования льготных кредитов ...
Потерявший ногу во время службы в армии параатлет Игнатов получил повестку ...
Российский донор пожертвовал свой костный мозг итальянцу с тяжелой формой ...
Знаменитый французский социолог Бруно Латур ушел из жизни в возрасте 75 лет
Канадские биологи: болезнь Альцгеймера связана с агрессией иммунитета
Никаких «сольностей»: стало известно, почему рассорились «2 ...
В Петербурге 1-й Инженерный мост чуть не снес крышу парома