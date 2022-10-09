Петербургский фонд помощи раненым получил стипендии от 70 академиков и членов РАН

Более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН передали стипендии в петербургский фонд помощи раненым. Всего фон получил не менее 6 млн рублей.

По информации Загс.РУ, не менее 75 академиков и член-корреспондентов медицинского отделения Российской академии наук передали свои ежемесячные стипендии в благотворительный фонд Петербурга, который занимается помощью раненым российским военным. Каждая из пожертвованных стипендий составляет порядка 80 тысяч рублей.

Благотворительному жесту предшествовало сентябрьское выступление начальника Военно-медицинской академии Петербурга Евгения Крюкова перед коллегами. В ходе выступления Крюков рассказал о фонде, на средства которого помогают раненым военным, поле чего счет благотворительной организации благотворители пополнили на сумму не менее 6 млн рублей.

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