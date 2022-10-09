На Байконур доставили ракету «Протон-М» со спутником для Анголы

Специалисты Роскосмоса доставили ракету «Протон-М» со спутником для Анголы на стартовый комплекс Байконура.

По данным telegram-канала Роскосмоса, ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационным спутником Angosat-2 доставили из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс космодрома Байконур. Спутник построили российские специалисты для Анголы

В компании отметили, что специалисты Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.

«К ракете-носителю подведён агрегат обслуживания, выполнено закрытие ветровых захватов и площадок обслуживания, произведена стыковка связей «Земля—Ферма»», — уточнили в Роскосмосе.

Взлет ракеты запланирован на 12 октября.

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