На Байконур доставили ракету «Протон-М» со спутником для Анголы

На Байконур доставили ракету &#171;Протон-М&#187; со спутником для Анголы
Фото: unsplash

Специалисты Роскосмоса доставили ракету «Протон-М» со спутником для Анголы на стартовый комплекс Байконура.

По данным telegram-канала Роскосмоса, ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационным спутником Angosat-2 доставили из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс космодрома Байконур. Спутник построили российские специалисты для Анголы

В компании отметили, что специалисты Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.

«К ракете-носителю подведён агрегат обслуживания, выполнено закрытие ветровых захватов и площадок обслуживания, произведена стыковка связей «Земля—Ферма»», — уточнили в Роскосмосе.

Взлет ракеты запланирован на 12 октября.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что изобретатели NASA научились заряжать электромобили за 5 минут при помощи космических технологий.

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