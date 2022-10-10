Неделя в Петербурге начнется с теплой погоды

Погода в Петербурге порадует жителей города. В понедельник, 10 октября, будет солнечно, без осадков.

Температура воздуха в Петербурге прогреется до +14 градусов, в Ленобласти до +15 градусов. Порывы ветра будут достигать 8 м/с. Атмосферное давление будет держаться в районе 766 мл ртутного столба, что выше нормы, пишет в Telegram-канале Михаил Леус.

Во вторник, 11 октября, станет прохладнее, возможны дожди во второй половине дня.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что биолог Глазков объяснил загадочное появление стай чибисов вдоль КАД в Петербурге.