Петербуржцам рассказали, сколько продлится теплая погода в городе

В Петербурге относительно теплая и комфортная погода может сохраниться до конца ноября.

Такой прогноз сделал Михаил Леус, он отметил, что первые дни октября 2022 года выдались достаточно теплыми. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 1-2 градуса, а в одну из дат почти достигла +15.

Преобладающей температурой в дневные часы будет +12, а в ночное время +7 градусов, передают Невские Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что погода в Петербурге порадует жителей города. В понедельник, 10 октября, будет солнечно, без осадков.