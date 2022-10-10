Петербургские врачи научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Петербургские врачи нашли способ по выявлению болезни Альцгеймер на ранних стадиях. Это должно помочь распознать самую частую причину деменции и затормозить развитие болезни, рассказал заведующий многопрофильным отделением №1, врач-невролог Городской больницы №40 Алесь Миночкин.

Суть новой методики заключается в исследовании биомаркеров, отражающих различные патологические процессы по анализу крови, передает телеканал Санкт-Петербург.

Миночкин отмечает, что первые симптомы появляются в виде легкой забывчивости. Часто люди списывают это на возрастные особенности.

Кроме того заведующий считает, что на сегодняшний день нет специфических вакцин и профилактик именно самой болезни.

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