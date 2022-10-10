Петербургские врачи научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Петербургские врачи научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Фото: unsplash

Петербургские врачи нашли способ по выявлению болезни Альцгеймер на ранних стадиях. Это должно помочь распознать самую частую причину деменции и затормозить развитие болезни, рассказал заведующий многопрофильным отделением №1, врач-невролог Городской больницы №40 Алесь Миночкин.

Суть новой методики заключается в исследовании биомаркеров, отражающих различные патологические процессы по анализу крови, передает телеканал Санкт-Петербург.

Миночкин отмечает, что первые симптомы появляются в виде легкой забывчивости. Часто люди списывают это на возрастные особенности.

Кроме того заведующий считает, что на сегодняшний день нет специфических вакцин и профилактик именно самой болезни.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что врач объяснил, как по изменениям на коже определить рак, диабет и цирроз печени.

альцгеймер врачи ранняя стадия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские врачи научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Банковское приложение СБОЛ снова доступно в App Store
Мошенники в сети начали обманывать желающих уехать из России
Акции «Газпрома» в ходе биржевых торгов рухнули почти на 21%
Гарик Харламов показал, какой сюрприз сделал для дочери
Около 1500 петербуржцев подали заявки на оформление парковочных разрешений
Ученые заявили о новых доказательствах возможной жизни на спутнике Сатурна
Петербург привели в порядок после сильного ветра