В Сяськелево задержали поджигателя, метнувшего «коктейль Молотова» в военно-учетный стол с картотекой призывников

В Гатчинском районе Ленобласти в конце сентября в здании Администрации деревни Сяськелево случился пожар. Спустя несколько недель поджигателя задержали.

Как стало известно Gazeta.Spb, 25 сентября в неизвестный поджег помещение военно-учетного стола, расположенное в здании администрации деревни Сяськелево Ленинградской области. Пожар нанес Администрации поселения значительный ущерб на общую сумму 1 млн рублей.

В тот же день по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (умышленный поджог имущества). В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 10 октября задержали подозреваемого в преступлении — им оказался 33-летний петербуржец, ранее не имевший судимостей.

Полицейские установили, что в ночь на 25 сентября мужчина бросил в окно здания Администрации три заранее приготовленные стеклянные бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленник хотел поджечь картотеку со сведениями призывников, расположенной в помещении военно-учетного стола.

В ходе осмотра у злоумышленника изъяли джутовую веревку, 5-литровую канистру в с горючей смесью, мобильный телефон и фрагменты одежды. Поджигателя поместили в изолятор временного содержания до судебных разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец, бросивший «коктейль Молотова» в автобус, избежал ареста.