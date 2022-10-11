Билайн усиливает развитие сети 4G в Ленобласти

Билайн заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Ленинградской области, направленное на развитие цифровой экономики региона. Первые финансовые инвестиции запланированы на 2022-2023 годы. При этом компания уже реализовала в 2022 году несколько проектов по развитию сети 4G в Ленобласти.

В Петербурге и Ленобласти становится всё больше пользователей 4G/LTE – за два последних года количество таких клиентов у билайна выросло на 22%. Связь по сети четвертого поколения поддерживают уже порядка 80% клиентских устройств, зарегистрированных в сети оператора. Следуя за этим трендом, билайн постепенно переводит свой частотный ресурс в сеть 4G, позволяющую обслуживать больше пользователей и быстрее передавать данные.

В 2022 году билайн осуществил на всей своей сети в Ленобласти масштабный рефарминг: полосы частот диапазона 2100 МГц были переведены из 3G в 4G. По данным оператора, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета билайн в области на 25%.

Также клиенты билайна всё чаще совершают в сетях 4G/LTE голосовые звонки. Для этого используется технология VoLTE (Voice over LTE – «голос через LTE»), которая обеспечивает высокое качество передачи голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником. При звонке через VoLTE клиенты могут одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом.

Активная база пользователей VoLTE в Петербурге и Ленобласти в августе выросла на 23% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, если год назад в сети 4G передавалось менее 30% от всего голосового трафика, то в августе этот показатель достиг 36%.

Принимая во внимание активный рост использования сетей четвёртого поколения, билайн протестировал в одном из городов Ленобласти полный перевод своих частот из стандарта 3G в 4G/LTE. Пилот был реализован в Киришах, под 4G была передана частотная полоса 15 МГц из диапазона 2100 МГц. билайн стал первым из федеральных операторов, кто полностью перевел в одном из городов Ленобласти свой частотный ресурс 3G в сеть четвертого поколения.

По итогам пилота в Киришах выросли средние скорости мобильного интернета билайн. Результаты драйв-тестов, проведенных специалистами оператора, показали, что средняя скорость 4G в городе выросла в 2 раза, а максимальные скорости превысили 200 Мбит/с.

«Клиенты билайна в Петербурге и Ленобласти очень активно загружают в 4G тяжелый контент, а также все чаще используют эту сеть для голосовых звонков. Поэтому мы оптимизируем частотный ресурс, чтобы еще больше расширить возможности 4G и обеспечить комфортное качество связи для наших абонентов», — отмечает директор Санкт-Петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» Евгений Брянцев.

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