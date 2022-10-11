Петербургские инвесторы смогут выкупить бывшую воинскую часть в Саперном за 540 млн рублей

Бывшая воинская часть в Колпинском районе Санкт-Петербурга выставлена на продажу за 540 млн рублей.

На сайте финансовой организации «ДОМ РФ» появилась информация территории бывшей воинской части площадью 34,9 га, расположенного на берегу Невы в поселке Саперный. Цена объекта — 540 млн рублей.

Основная часть земельного участка расположена в границах «зоны специального назначения военных и иных режимных объектов». В компании отмечается, что из-за отсутствия утвержденной документации по планировке территории объект для общего пользования не предназначен.

По словам эксперта, покупка этой территории скорее всего не будет интересен застройщикам из-за существенных ограничений в градостроительном зонировании. Заявки от потенциальных покупателей планируют принимать до 14 ноября. Торги назначены на 18 ноября.

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