«Группа ЛСР» построит жилой комплекс на бывшей территории завода «Севкабель»

Служба Госстройнадзора разрешила «Группе ЛСР» начать строительство первой очереди комплекса площадью около 43 тыс. кв. м. на бывшей территории завода «Севкабель».

По информации Делового Петербурга, Г осстройнадзор выдал «Группе ЛСР» д окумент, согласно которому компании можно начинать строительство жилья на бывшей территории завода «Севкабель». Речь идет об участке площадью чуть более 10,2 га напротив общественного пространства «Севкабель Порт». Срок действия разрешения — февраль 2027 года.

Участок расположен внутри квартала и не выходит на воду. ЛСР получила разрешение на строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, детского сада и школы. На данный момент компания начнут строить два 10–этажных жилых здания с 880 квартирами, 667 из которых будет однокомнатными. Архитектуру комплекса разработала мастерская «Евгений Герасимов и партнёры».