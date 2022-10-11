«Группа ЛСР» построит жилой комплекс на бывшей территории завода «Севкабель»

Служба Госстройнадзора разрешила «Группе ЛСР» начать строительство первой очереди комплекса площадью около 43 тыс. кв. м. на бывшей территории завода «Севкабель».
По информации Делового Петербурга, Госстройнадзор выдал «Группе ЛСР» документ, согласно которому компании можно начинать строительство жилья на бывшей территории завода «Севкабель». Речь идет об участке площадью чуть более 10,2 га напротив общественного пространства «Севкабель Порт». Срок действия разрешения — февраль 2027 года.
Участок расположен внутри квартала и не выходит на воду. ЛСР получила разрешение на строительство многоквартирных домов со встроенно–пристроенными помещениями, паркингами, детского сада и школы. На данный момент компания начнут строить два 10–этажных жилых здания с 880 квартирами, 667 из которых будет однокомнатными. Архитектуру комплекса разработала мастерская «Евгений Герасимов и партнёры».
«Проект будет однозначно востребован у покупателей. Немного смущает количество однокомнатных квартир — почти 80%. Это больше напоминает апарт–отель, а не жилой комплекс. Вряд ли его выведут в продажу сейчас. Скорее всего, продажи откроются в ноябре или уже в следующем году», — отметил Алексей Тюлькин, директор по продажам компании «Альфа Фаберже».
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в общественном пространстве «Севкабель Порт» вновь открылось корги-кафе.