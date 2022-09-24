В общественном пространстве «Севкабель Порт» вновь открылось корги-кафе

В Северной столице корги-кафе вновь принимает посетителей. Оно располагается в общественном пространстве «Севкабель порт». До этого владельцы были вынуждены закрыть кафе из-за за жалоб активистов на жестокое обращение с животными.

По словам хозяев Corgi club, все замечания были разобраны и приняты к сведению. Теперь заведение будет функционировать по новой системе.

Кафе еще в августе открывалось для того, чтобы гости ознакомились с породой и особенностями воспитания корги. Однако спустя 9 дней закрылось, так как начали поступать многочисленные жалобы. Горожане беспокоились, что животные страдают от недостатка сна и пребывают в постоянном стрессе. На просторах интернета распространилась петиция о закрытии заведения, которую подписали более 350 человек.

Сейчас, по словам владельцев кафе, все иначе. Теперь в Corgi club проходить лекции с участием домашних питомцев. В своем личном блоге хозяйка заведения отметила, что на Кожевенной линии будет тайм-кафе, где собаки будут находиться только на время лекций для демонстрации команд, обучения и прочих активностей. Мероприятия планируется проводить с четверга по воскресенье.

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