Иркутский кинотеатр первым в России выиграл суд у Universal Pictures из-за срыва показа нового «Бэтмена»

Иркутский кинотеатр первым в России отсудил у Universal 3 млн рублей из-за отмены проката «Бэтмена».

По информации РБК, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск иркутского кинотеатра New Cinema к киностудии Universal Pictures по поводу возмещения убытков из-за отмененных показов нового «Бэтмена» после начала спецоперации на Украине.

В июне 2022 года New Cinema через суд потребовала от американской кинокомпании 2,9 млн рублей в качестве компенсации за отмененные показы нового «Бэтмена». Сумма претензии была рассчитана из запланированной выручки от показа «Бэтмена» в размере 5,84 млн рублей и предусмотренной договором выплаты правообладателю 50%.

Напомним, что «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли был снят с проката в России за день до премьеры, которая должна была состояться в начале марта этого года. Решение о приостановке деятельности в России Universal, как и другие крупнейшие кинокомпании, приняла весной после начала спецоперации на Украине.

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