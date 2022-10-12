Неизвестный стрелок высадил окна лоджий сразу у двух жителей Мурино

Неизвестный стрелок высадил окна лоджий сразу у двух жителей Мурино
Фото: unsplash

Во Всеволожском районе Ленобласти двое жителей улицы Оборонной обратились в полицию с одним и тем же заявлением — неизвестный злоумышленник расстрелял окна на лоджиях их квартир.

Как стало известно Gazeta.SPb, 11 октября в полицию обратились сразу два пострадавших из города Мурино. Выяснилось, что по домам на улице Оборонный неизвестный расстреливал балконы домов.

Так правоохранителям поступило сообщение от 43-летней петербурженки о том, что 10 октября около 22:00 она услышала на улице около 8 хлопков, находясь дома. На следующий день пострадавшая обнаружила разбитое стекло на балконе и след от пули на железной раме.

С похожей жалобой в полицию обратился еще один житель это улицы. Мужчина заявил, что 10 октября около 22:00 услышал несколько хлопков и вышел на лоджию. После этого на пострадавшего обрушилось стекло, на на следующий день он обнаружил отверстие в стене.

Видеонаблюдение отсутствовало, поэтому сразу установить стрелявшего правоохранителям не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в квартире мумифицированного петербуржца на Большой Морской обнаружили склад оружия и более 1500 патронов.

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