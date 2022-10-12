В Петербурге задержали разжигавшего расовую ненависть в соцсетях дорожного инженера

В поселке Лисий Нос задержали петербуржца, строчившего экстремистские посты в соцсетях — ему пришлось подписать подписку о невыезде и лишиться своих гаджетов.

Как стало известно Gazeta.SPb, оперативники Центра «Э» 5 июля установили причастность инженера из поселка Лисий Нос к публикации в социальной сети «ВКонтакте» экстремистских постов.

Мужчина на странице публичного доступа призывал к совершению насильственных действий, в том числе убийств, в отношении группы лиц, выделенных по признаку расы и национальной принадлежности.

По факту преступления следственная служба возбудила уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В результате следственных действий и розыска 11 октября правоохранители при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого инженера в собственном доме — из него в ходе обысков изъяли мобильный телефон IPhone и моноблок Lenovo.

Интернет-воителю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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