Сразу два петербуржца за день лишились своих телефонов после короткого общения с агрессивными злоумышленниками

В Приморском и Кировском районах Петербурга за один день произошли два похожих преступления — у ничего не подозревающих горожан из рук агрессивно выхватили телефоны неизвестные. Одного из злоумышленников задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb, 11 октября в полицию поступило сразу два сообщения от петербуржцев, лишившихся своих телефонов при весьма неприятных обстоятельствах. Так в полицию обратилась врач-терапевт поликлиники и заявила, что около 20:40 у дома 40 по Пермскому шоссе неизвестный преступник схватил ее за руку и под угрозой применения ножа отобрал телефон Realme, стоимостью 15 000 рублей.

Пострадавшая смогла назвать приметы преступника. Им оказался мужчина средних лет с европейским типом лица, светлыми глазами, большим прямым носом, на лице была медицинская маска.

Другой петербуржец пострадал примерно так же: к нему у дома по Ленинскому проспекту подбежал неизвестный преступник и, применив физическую силу, открыто похитил мобильный телефон, стоимостью 10 000 рублей. Злоумышленника задержали «по горячим следам» — им оказался 24-летний гражданин Узбекистана.

По факту произошедшего следователь возбудил возбуждено уголовное дело по пунку «г» части 2 статье 161 УК РФ (грабеж).

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