Актер Билл Мюррей выплатил сто тысяч долларов работнице съемочной площадки за неуместный поцелуй

Билл Мюррей заплатил сто тысяч долларов за урегулирование харрасмент-скандала на съемках.

По информации зарубежных СМИ, Билл Мюррей заплатил работнице съемочной площадки 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал. Актер повалил девушку на кровать на съемочной площадке фильма «Быть смертным» и поцеловал. При этом и актер и девушка были в масках.

Мюррей утверждал, что он всего лишь шутил. Но сама девушка интерпретировала поведение артиста как полностью сексуальное и была в ужасе. Личность девушки не раскрывается, но известно, что она и свидетель произошедшего подали официальные жалобы.